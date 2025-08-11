Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall auf Steinmüllerallee - Fahrer muss Führerschein abgeben

Gummersbach (ots)

Ein 24-jähriger Gummersbacher musste am Sonntag (10. August) seinen Führerschein abgeben, nachdem er auf der Steinmüllerallee in einer Kurve von der Straße abgekommen war und mit einem Geländer kollidierte. Laut Zeugenaussagen fuhr der 24-Jährige gegen 1 Uhr nachts mehrere Runden mit hoher Geschwindigkeit auf dem Steinmüllergelände, bevor es zu dem Unfall kam. Der 24-jährige Fahrer, sowie seine drei Beifahrer im Alter von 22, 25 und 25 Jahren blieben unverletzt. An dem gemieteten VW T-Roc entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

