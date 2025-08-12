Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fußgängerin von Auto erfasst
Morsbach (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Montag (11. August) wurde in Morsbach eine Fußgängerin leicht verletzt. Gegen 14:25 Uhr wollte die 57-jährige Morsbacherin die Krottorfer Straße überqueren. Dabei wurde sie von dem Fiat einer 67-jährigen Frau aus Friesenhagen erfasst, die auf der Krottorfer Straße in Richtung Friesenhagen unterwegs war. Die Fußgängerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
