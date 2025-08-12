PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgängerin von Auto erfasst

Morsbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (11. August) wurde in Morsbach eine Fußgängerin leicht verletzt. Gegen 14:25 Uhr wollte die 57-jährige Morsbacherin die Krottorfer Straße überqueren. Dabei wurde sie von dem Fiat einer 67-jährigen Frau aus Friesenhagen erfasst, die auf der Krottorfer Straße in Richtung Friesenhagen unterwegs war. Die Fußgängerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

