Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Darfeld, Pfarrer-Wiedenbrück-Straße/

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen am Dienstag (21.01.) in ein Einfamilienhaus ein. Im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr brachen sie ein zum Garten hin gelegenes Fenster auf und gelangten so ins Haus. Hier durchsuchten sie Räume und Schränke, ehe sie durch den Garten in unbekannte Richtung flüchteten. Angaben zu möglichem Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02541-140 bei der Polizei Coesfeld zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell