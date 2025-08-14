Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Trunkenheit im Verkehr

Achern (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr konnten die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch einen 25-jährigen alkoholisierten Autofahrer feststellen. Durch das Fenster des Polizeireviers konnte das auffällige und hörbare Fahrverhalten des 25-Jährigen beobachtet werden. Dieser ließ den Motor mehrmals aufheulen und würgte das Fahrzeug schließlich ab. Nach dem Neustart des Fahrzeugs soll es zur starken Beschleunigung gekommen sein, sodass beinahe eine Kollision mit dem vorausfahrendem Auto entstand. Schnell ausgerückt, wurde der auffällige 25-Jährige mit dem Dienstwagen verfolgt und konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 0,7 Promille. In der Folge wurde in einem nahegelegen Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt. Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet ihn nun die entsprechende Anzeige.

/al

