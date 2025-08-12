Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (807) 27-Jähriger begrapschte jugendliche Mädchen - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (11.08.2025) fasste ein 27-Jähriger zwei Mädchen im Nürnberger Süden im Vorbeigehen an die Brust. Er konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Die beiden jugendlichen Mädchen liefen gegen 18:00 Uhr die Steinbühler Straße entlang und trafen dort auf den späteren Beschuldigten. Dieser fasste den Jugendlichen im Vorbeigehen unvermittelt an die Brust.

Die beiden Geschädigten verfolgten den Mann und verständigten zeitgleich die Polizei. Beamte konnten den 27-Jährigen noch vor Ort festnehmen.

Bei dem stark alkoholisierten Beschuldigten (rund ein Promille) führten die Beamten eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie eine DNA-Entnahme durch. Zudem leiteten die Ermittler ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung gegen den 27-Jährigen ein.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell