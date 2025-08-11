Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (804) Versuchtes Tötungsdelikt in Wendelstein - Zeugen gesucht

Wendelstein (ots)

Am Freitagabend (08.08.2025) ereignete sich in Wendelstein (Lkrs. Roth) ein versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil eines 55-jährigen Mannes. Vorausgegangen war eine Nachbarschaftsstreitigkeit über zu laute Musik. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22:00 Uhr gerieten Gäste einer Feier in Wendelstein mit Personen des Nachbaranwesens auf Grund zu laut empfundener Musik in Streit. Die anfänglich verbale Streitigkeit mündete auf der Straße in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern (31, 37, 38) und dem Sohn der Nachbarsfamilie (19).

Als der Vater des 19-Jährigen hinzu kam, wurde dieser ebenfalls geschlagen und auf dem Boden liegend getreten. Der 55-Jährige zog sich hierbei schwere, aber nicht lebensgefährliche Kopfverletzungen zu, woraufhin er in ein Krankenhaus gefahren wurde. Von dort aus erfolgte eine Verlegung auf die Intensivstation des KH Nürnberg-Süd.

Die drei Männer wurden nach Durchführung kriminalpolizeilicher Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Totschlags führt das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell