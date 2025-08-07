Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Schmuck bei Einbruch in Bungalow entwendet

Wermelskirchen (ots)

Bewohner eines Bungalows in Bechhausen meldeten der Polizei am gestrigen Mittwoch (06.08.) einen Einbruch, bei dem die bislang unbekannten Täter diverse Schmuckgegenstände sowie zwei Uhren entwendet haben.

Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räumlichkeiten des Bungalows. Nach Angaben der Bewohner verließen diese gegen 11:45 Uhr ihr Eigenheim und stellten nach ihrer Rückkehr gegen 18:30 Uhr den Einbruch fest.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugenhinweisen. Weitere Informationen zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg entgegen.

Wenn Sie eine Beratung oder Informationen zum Thema Einbruchschutz wünschen, kontaktieren Sie gerne die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (ch)

