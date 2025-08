Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher fahren mit Transporter in Geschäft - Zeugen gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag (05.08.) wurde die Polizei gegen 04:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Straße Lustheide gerufen. Als die eingesetzten Beamten am Tatort ankamen, waren die Täter bereits Richtung Autobahn A4 geflüchtet.

Nach Angaben der Zeugen wurden diese in der Nacht durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Als sie nach der Ursache schauten, sahen sie einen weißen Transporter, der augenscheinlich rückwärts in das Schaufenster eines Geschäftes für Baufachhandel gefahren war. Des Weiteren konnten sie drei Personen in dem Gebäude erkennen, die die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchten.

Als die Zeugen lautstark auf sich aufmerksam machten, stiegen die Täter in den Transporter und flüchteten in Richtung Autobahn A4 (Auffahrt Brück / Refrath). Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Möglicherweise wurden bei der Tat diverse Maschinen entwendet. Genaue Angaben zur Beute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme jedoch noch nicht getätigt werden. Der Schaden am Eingang des Geschäftes wird derzeit auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Laut Zeugenaussagen hatte eine der drei Personen eine weibliche Stimme. Zudem sollen alle einen osteuropäischen Akzent gehabt haben. Die Polizei hat bereits eine Spurensicherung am Tatort veranlasst und sucht nun nach weiteren Zeugen, die möglicherweise nähere Informationen zu den drei Tätern oder dem weißen Transporter geben können. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

