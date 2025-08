Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Frankenforster Schule

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (04.08.) gegen 07:15 Uhr stellte der Hausmeister einer Schule im Stadtteil Frankenforst einen Einbruch fest und informierte die Polizei. Zuletzt wurde die Schule an der Taubenstraße am Freitag (01.08.) gegen 16:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Schulgebäude, indem sie eine Außentür aufbrachen. Im Inneren brachen sie einen Schrank auf und versuchten erfolglos weitere Türen zu den Klassen- und Büroräumen aufzubrechen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht festgestellt werden, dass etwas gestohlen wurde.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

