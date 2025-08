Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kollision zweier Pkw - Eine Person verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag (03.08.) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bensberger Straße / Berzelius Straße im Stadtteil Lückerath.

Ein 53-jähriger Bergisch Gladbacher befuhr gegen 03:00 Uhr in seinem Pkw der Marke Toyota die Bensberger Straße in Fahrtrichtung Bensberg. An der genannten Kreuzung beabsichtigte ein 26-jähriger Opel-Fahrer aus der Berzelius Straße nach links auf die Bensberger Straße einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch diese erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren.

Der Fahrer des Opel erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 53-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bensberger Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit kurzzeitig gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiterhin an. Der beim Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf einen unteren bis mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell