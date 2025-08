Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Hebborner Gaststätte

Bergisch Gladbach (ots)

In der Zeit von Samstag (02.08.) circa 23:00 Uhr bis Sonntag (03.08.) circa 10:00 Uhr brachen Unbekannte in eine Gaststätte an der Odenthaler Straße ein.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Innere des Gebäudes, indem sie die Glasscheibe einer Terrassentür zerstörten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag, zwei Mobiltelefone sowie hochwertige alkoholische Getränke und Lebensmittel im Wert eines jeweils unteren vierstelligen Betrages.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugen, die möglicherweise Angaben zu diesem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell