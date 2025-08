Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Lkw-Fahrer verliert während der Fahrt das Bewusstsein - Beifahrer greift ein

Wermelskirchen (ots)

Polizisten der Polizeiwache Burscheid wurden am gestrigen Donnerstag (31.07.) gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Dellmannstraße gerufen. Bei Eintreffen der Beamten an der Unfallörtlichkeit, waren bereits Rettungskräfte und die Feuerwehr vor Ort und versorgten den Fahrer eines verunfallten Lkw.

Der Unfall ereignete sich auf der B 51 zwischen der Dabringhauser Straße und der Wolfshagener Straße, kurz vor der Unterführung Am Buchenhang. Der 54-jährige Fahrer des Lkw befuhr in Begleitung eines 56-jährigen Beifahrers die B 51 aus Burscheid kommend in Fahrtrichtung Remscheid. Während der Fahrt verlor der Fahrer kurzzeitig das Bewusstsein, weshalb der Lkw nach links in den Gegenverkehr geriet.

Der Beifahrer erkannte die Situation sofort, griff von seiner Seite aus das Lenkrad und lenkte das Fahrzeug in den links neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen, sodass es nicht zu einer Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern kam. Bei dieser Maßnahme wurde ein Pfosten sowie angrenzende Sträucher beschädigt, sodass es zu einem geschätzten Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich kam.

Nach Aussagen des Beifahrers kam der Fahrer kurze Zeit später wieder zu Bewusstsein und konnte den Lkw selbstständig wieder verlassen. Der 56-Jährige blieb sichtlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt.

Der Lkw blieb fahrbereit und wurde durch eine entsprechende Firma geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung musste die Fahrbahn zeitweise vollständig gesperrt werden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell