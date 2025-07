Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Pedelecfahrerinnen bei Zusammenstoß verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (30.07.) ereignete sich auf der Odenthaler Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecfahrerinnen, die dabei beide verletzt wurden.

Gegen 20:25 Uhr war eine 65-jährige Bergisch Gladbacherin mit ihrem Pedelec auf dem Fahrradweg in Richtung Odenthal unterwegs und wich nach eigenen Angaben aufgrund eines Hindernisses kurzzeitig auf die Fahrbahn aus. Als sie anschließend wieder zurück auf den Radweg fuhr, übersah sie offenbar eine 72-jährige Bergisch Gladbacherin, die sich ebenfalls mit einem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Odenthal befand. Die beiden Pedelecfahrerinnen stießen zusammen und stürzten, wobei die 65-Jährige leichte und die 72-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Letztere wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Pedelecs entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell