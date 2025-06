POL-IZ: 250626.3 Itzehoe: Blutprobe nach Zeugenhinweis

Itzehoe (ots) - Nach dem Hinweis von Zeugen hat die Polizei am Mittwochnachmittag in Itzehoe einen jungen Mann festgenommen, der in einem leerstehenden Haus eine Matratze angezündet hatte. Der dadurch entstandene Sachschaden fiel nur gering aus. Gegen 15.20 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, weil sie an einem Gebäude in der Otto-F.-Alsen-Straße eine Rauchentwicklung wahrnahmen, nachdem drei Personen das Objekt ...

mehr