Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250625.2 Itzehoe: Junger Mann nach Zündelei festgenommen

Itzehoe (ots)

Nach dem Hinweis von Zeugen hat die Polizei am Mittwochnachmittag in Itzehoe einen jungen Mann festgenommen, der in einem leerstehenden Haus eine Matratze angezündet hatte. Der dadurch entstandene Sachschaden fiel nur gering aus.

Gegen 15.20 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, weil sie an einem Gebäude in der Otto-F.-Alsen-Straße eine Rauchentwicklung wahrnahmen, nachdem drei Personen das Objekt verlassen hatten. Wie sich herausstellte, stammte der Rauch von entzündeten Reifen und einer Matratze, die offensichtlich einem Obdachlosen als Schlafplatz diente. Die Feuerwehr löschte die Gegenstände, an dem Gebäude entstand kein Schaden.

Im Rahmen der Fahndung nach den drei verdächtigen Leuten, die sich am Schadensort aufgehalten hatten, trafen Beamte in der Portland-Cement-Straße auf einen 20-Jährigen und zwei Mädchen. Bei dem Heranwachsenden dürfte es sich um den Tatverdächtigen handeln. Er äußerte sich zu dem Tatvorwurf nicht und kam zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen auf das Itzehoer Polizeirevier. Nach Abschluss dieser Maßnahmen entließen die Polizisten den Brokdorfer wieder. Er wird sich nun wegen der Sachbeschädigungen verantworten müssen.

Merle Neufeld

