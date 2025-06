POL-IZ: 250625.2 Brunsbüttel: Austritt von Chlorgas aus Lagerraum

Brunsbüttel (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag gewaltsam in ein Wohnhaus in Brunsbüttel ein. Dabei verursachten sie erheblichen Sachschaden und entkamen anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen Montagabend, 19:00 Uhr, und Dienstagvormittag, 10:30 ...

