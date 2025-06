Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250624.4 Polizeidirektion Itzehoe: 56 Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Kreis Steinburg und Dithmarschen (ots)

In der 25. Kalenderwoche führten Polizeibeamte im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Itzehoe an verschiedenen Orten Verkehrskontrollen durch. Anlass waren die alljährlich stattfindenden Schwerpunktkontrollen von Fahrzeugführern, die unter dem Einfluss von Alkohol-, Drogen- und Medikamenten am Straßenverkehr teilnehmen. Führerscheinbeschlagnahmen, Fahrverbote und hohe Geldstrafen waren die Folge.

In der Zeit vom 16.06. bis 25.06.2025 kontrollierte die Polizei insgesamt 283 Fahrzeuge und deren Fahrer. Dabei konnten insgesamt 56 Verstöße festgestellt werden.

65-mal sind Fahrzeugführer aufgefordert worden einen Atemalkoholtest durchzuführen, der höchste gemessene Wert lag demnach bei 3,33 Promille. 27-mal bestand der zunächst der Verdacht , dass Fahrer unter dem Einschluss von Rauschmittel standen.

Die Polizei fertigte im Anschluss an die Kontrollen insgesamt sieben Strafanzeigen, unter anderem wegen des Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Zudem sind 49 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, unter anderem wegen des Erlöschen der Betriebserlaubnis, Handyverbot, abgefahrene Reifen, Geschwindigkeitsverstöße, abgelaufene Hauptuntersuchung und Falschparken gefertigt worden.

Ein Großteil der Fahrzeugführer wird mit Bußgeldern und einem Eintrag im Register des Kraftfahrzeugbundesamtes in Flensburg rechnen müssen.

Die Polizeidirektion Itzehoe wird auch in Zukunft gleichartige Verkehrskontrollen durchführen.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell