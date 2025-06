POL-IZ: 250624.1 Kellinghusen: Eine Person nach versuchtem Raub durch Messer verletzt

Itzehoe (ots) - Gestern Abend verunglückte ein Motorradfahrer in Itzehoe schwer. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Straßengraben. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Kiel. Um 19:05 Uhr fuhr ein 24-jähriger Itzehoer mit seinem Motorrad die ...

