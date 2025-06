Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250623.1 Itzehoe: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Gestern Abend verunglückte ein Motorradfahrer in Itzehoe schwer. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Straßengraben. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Kiel.

Um 19:05 Uhr fuhr ein 24-jähriger Itzehoer mit seinem Motorrad die Störfischerstraße in Richtung Gasstraße. Kurz hinter der Einmündung zur Dorfstraße geriet er nach rechts auf den Grünstreifen und prallte dort gegen zwei Bäume. In der Folge stürzte er und rutschte in den angrenzenden Graben.

Ersthelfer übernahmen unmittelbar die Versorgung des lebensgefährlich verletzten Mannes, bevor der Rettungsdienst eintraf. Ein Rettungshubschrauber flog ihn anschließend in eine Klinik nach Kiel. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Die bislang bekannten Ersthelfer haben den Unfallhergang nicht beobachtet. Die Polizei bittet daher um Hinweise von möglichen Zeugen. Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 6020 zu melden.

