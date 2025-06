Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250620.2 Hennstedt: Einbrecher entwendet Schmuck aus Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Hennstedt (ots)

In Hennstedt entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht zu Donnerstag Schmuck aus einem Wohnhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06:00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in eine Doppelhaushälfte in der Straße Am Kakerberg ein. Während die Bewohnerin schlief, durchsuchte der Täter mehrere Schränke in den Wohnräumen. Dabei entwendete er Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und verließ das Haus anschließend unbemerkt. Die Bewohnerin bemerkte den Einbruch erst am Morgen nach dem Aufstehen.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Kakerberg beobachtet hat oder sonstige Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 940 oder per E-Mail an Heide.KPSt@polizei.landsh.de bei der Kriminalpolizei Heide zu melden.

Björn Gustke

