POL-IZ: 250619.1 Kreis Steinburg: Diverse Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

Büsum (ots) - Am 26.05.2025 stellten sich zwei männliche Personen dem Geschädigten an dessen Anschrift in Büsum vor und boten Arbeit rund ums Haus an. Der Büsumer ging mit einem dreistelligen Geldbetrag in Vorleistung, die Arbeiten führten die Zwei nur zum Teil aus. Die Polizei sucht nun Zeugen. Zwei Unbekannte sprachen am 26.05.2025 in den frühen Nachmittagsstunden, den 71-jährigen Büsumer an dessen ...

