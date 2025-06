Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250616.1 Marne: Körperverletzung durch Messer

Marne (ots)

Gestern Mittag ist es in der Innenstadt von Marne zu einem Streit zwischen zwei Personen unter Einsatz eines Messers gekommen. Ein Heranwachsender erlitt hierbei Verletzungen. Die Kriminalpolizei in Heide hat die Ermittlungen übernommen.

Um 12.43 Uhr teilte eine Hinweisgeberin über den Notruf der Polizei mit, dass es in der Bertha-Hintz-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen gekommen ist. Wie sich herausstellte, hatte ein 16-Jähriger einem 18-Jährigen, beide aus dem Kreis Dithmarschen, eine leichte Schnittverletzung am Ohr zugefügt. Die Behandlung der Verletzung erfolgte in einem Krankenhaus, in dem er sich aktuell noch zur Beobachtung befindet.

Der 16-jährige Tatverdächtige flüchtete im Anschluss und konnte kurz darauf am ZOB in Marne durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Er ist auf dem Itzehoer Polizeirevier erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss in Begleitung seiner Eltern entlassen worden.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt zu den Hintergründen der Tat und sucht Zeugen. Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 940 zu melden.

Björn Loop

