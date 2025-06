Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250613.5 Kleve: Feuer auf Sportboot

Kleve (ots)

Heute Vormittag brannte ein Sportboot in unmittelbarer Nähe zum Anleger des Sportboothafens in Kleve. Das Boot brannte dabei vollständig aus. Zwei Personen verletzten sich leicht. Die Brandursache ist noch unklar.

Gegen 10:28 Uhr sind Beamte der Polizei Lunden und der Wasserschutzpolizei Husum zum Sportboothafen Kleve im Westermoor gerufen worden. Vor Ort konnten die Beamten nur noch das in Vollbrand stehende Boot feststellen. Der 51-jährige Eigner aus Fedderingen hatte sich durch einen Sprung ins Wasser ans Ufer gerettet. Der mit anwesende 85-jährige Vater des Bootseigners war an Land geblieben. Das Feuer zerstörte das Boot vollständig. Die freiwilligen Feuerwehren aus Friedrichstadt, Kleve, Hennstedt und Schlichting konnten nur noch ein Übergreifen der Flammen verhindern und das Boot an Land sichern.

Der Bootsführer erlitt eine Rauchgasvergiftung. Ihn verbrachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Vater erlitt vor Ort einen Schock, konnte aber nach einer medizinischen Behandlung vor Ort entlassen werden.

Eine genaue Schadenshöhe konnte bisher noch nicht beziffert werden. Weder Feuerwehr noch Polizei stellten vor Ort einen relevanten Austritt von Betriebsstoffen fest.

Die Ermittlungen zur Brandursache in diesem Fall hat die Kriminalpolizei in Heide übernommen.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell