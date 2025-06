Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250517.2 Brunsbüttel: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Brunsbüttel (ots)

In Brunsbüttel registrierte die Polizei am vergangenen Wochenende vier Einbrüche: Unbekannte drangen gewaltsam in verschiedene Objekte im Stadtgebiet ein und entwendeten unter anderem Werkzeuge und einen Automaten. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen Freitag, 12:15 Uhr, und Montagmorgen, 06:10 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle in der Eddelaker Straße. Dort entwendeten sie diverse hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Nach bisherigem Stand nutzten die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug und fuhren damit auf das Gelände.

In der Nacht zu Montag, gegen Mitternacht, drangen Unbekannte gewaltsam in den Kiosk des Freibades in der Straße Ulitzhörn ein. Sie entwendeten einen Süßigkeitenautomaten und hinterließen erheblichen Sachschaden.

Im selben Zeitraum, zwischen Sonntagabend, 18:30 Uhr, und Montagmorgen, 07:00 Uhr, brachen mutmaßlich dieselben Täter in ein benachbartes Vereinsheim ein. Auch dort entstand erheblicher Sachschaden.

Ein weiterer Tatort liegt in der Straße Am Freizeitbad: Dort versuchten Unbekannte im Zeitraum von Sonntag, 19:00 Uhr, bis Montag, 14:30 Uhr, in eine Hütte der Minigolfanlage einzudringen. Der Einstieg misslang, jedoch verursachten die Täter Sachschaden.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht und möglicherweise dieselben Täter agierten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Heide bittet um Hinweise zu allen vier Fällen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 940 oder per E-Mail an Heide.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

