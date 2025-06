Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250617.1 Büsum: Betrug durch falsche Handwerker

Büsum (ots)

Am 26.05.2025 stellten sich zwei männliche Personen dem Geschädigten an dessen Anschrift in Büsum vor und boten Arbeit rund ums Haus an. Der Büsumer ging mit einem dreistelligen Geldbetrag in Vorleistung, die Arbeiten führten die Zwei nur zum Teil aus. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zwei Unbekannte sprachen am 26.05.2025 in den frühen Nachmittagsstunden, den 71-jährigen Büsumer an dessen Wohnanschrift im Bürgerweg an. Sie boten Pflasterarbeiten an der Zuwegung zum Haus an. Nach Abschluss der dreistündigen Arbeit erhielten sie den vereinbarten Arbeitslohn und boten nun auch die Reinigung der Dachrinnen an. Hierzu erhielten sie einen Vorschuss in Höhe von 500 Euro.

Am 31.05.2025 erschienen die zwei Männer und verschafften sich Zugang zum Haus. Der Aussage das nun auch noch Teile der Fensterverkleidung defekt sind, dass machte den Hausbesitzer misstrauisch. Er forderte die beiden auf, ihre angebotenen Arbeiten auszuführen. Das verweigerten sie und verließen, ohne die Dachrinne gereinigt zu haben, die Wohnanschrift im Bürgerweg.

Der Geschädigte erstattete Strafanzeige. Er konnte die Täter wie folgt beschreiben: Beide männlich, eine Person ca. 180 cm groß und von schlanker Statur, vermutlich 29 - 33 Jahre alt, der Zweite war ca. 170 cm groß und von kräftiger Statur. Die Täter fuhren zum Tatzeitpunkt einen Renault Scenic mit Hannoveraner Kennzeichen.

Die Polizei in Büsum hat die Ermittlungen aufgenommen. Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04834 95200 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass Dienstleistungen in der Regel nicht als Haustürgeschäfte abgeschlossen werden. Seien Sie besonders vorsichtig und aufmerksam bei einer entsprechenden Vorgehensweise. Sollten Sie bereits Opfer geworden sein, so nehmen Sie bitte umgehend Kontakt zur Ihrer örtlich zuständigen Polizei auf.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell