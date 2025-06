Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250620.1 Kronprinzenkoog: Diebstahl von Kunststoffkisten, hoher Sachschaden - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kronprizenkoog (ots)

Am Dienstag, dem 10.06.2025, entwendete ein unbekannter Täter Kunststoffboxen von einem Betriebsgelände im Kronprinzenkoog. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise in der Sache geben können.

Trotz Videoüberwachung entwendete ein unbekannter Täter in der Zeit von 00:00 Uhr bis 00:49 Uhr mittels Zuhilfenahme eines Gabelstaplers 6500 faltbare Kunststoffkisten in der Kirchenstraße. Die auf Europaletten gelagerten Kisten verstaute er in einem bereitgestellten Kastenwagen. Das Kennzeichen des weißen Transporters war zuvor mittels Klebeband unkenntlich gemacht worden. Die Schadenshöhe taxierte der Eigentümer auf 25.090 Euro.

Auf den Aufzeichnungen der Videoüberwachung ist lediglich zu erkennen, dass es sich bei dem Täter um eine männliche Person handelt. Er ist von kräftiger Statur und war zur Tatzeit dunkel gekleidet.

Bei den auffälligen grünen, faltbaren Kunststoffkisten handelt es sich um Pfandboxen eines überörtlichen Obst- und Gemüsegroßhandelsunternehmens. Zudem sind die Kisten mit einer Klebeetikette versehen.

Die Polizei Marne führt die Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marne unter der Rufnummer 04851 95070 in Verbindung zu setzen.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell