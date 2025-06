Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein das Autofahren geübt

Northeim (ots)

Northeim, Matthias-Grünewald-Straße, Mittwoch, 11.06.2025, 20.55 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch gegen 20.55 Uhr beobachtete eine Streife der Polizei Northeim ein Auto, welches auf der Matthias-Grünewald-Straße stand und anschließend sehr langsam und in unsicherer Fahrweise in eine Parkbucht am Straßenrand eingeparkt wurde.

Daraufhin wurde 18-jährige Fahrzeugführer kontrolliert. Der 18-jährige Northeimer gab an, erst vor kurzer Zeit aus der Ukraine nach Deutschland gezogen zu sein und bisher keinen Führerschein besitze. Am heutigen Abend habe er das Auto seines Vaters fahren wollen.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell