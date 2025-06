Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Heuballen entzünden sich

Northeim (ots)

Moringen OT Thüdinghausen, Thüdinghäuser Straße, Mittwoch, 11.06.2025, 11.35 Uhr

THÜDINGHAUSEN (Wol)

Am Mittwoch meldete ein 23-Jähriger eine Rauchentwicklung an mehrere Heuballen in der Thüdinghäuser Straße in Thüdinghausen.

Die Freiwillige Feuerwehr Lutterhausen konnte die Heuballen löschen, bevor es zu einem Brand kam. Durch die Selbstentzündung wurden insgesamt 38 Heuballen beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1.900 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell