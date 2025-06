POL-IZ: 250624.3 Itzehoe: Unfall mit MicroCar - Fahrer verstirbt im Krankenhaus

Heide (ots) - Ein 82-jähriger Mann aus Heide wurde am vergangenen Samstag Opfer eines Telefonbetrugs. Ein Unbekannter täuschte einen Sicherheitsvorfall vor, hielt den Mann über mehrere Stunden am Telefon und brachte ihn dazu, eigenständig Überweisungen im Onlinebanking auszulösen. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Am ...

