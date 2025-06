Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250625.1 Brunsbüttel: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Brunsbüttel (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag gewaltsam in ein Wohnhaus in Brunsbüttel ein. Dabei verursachten sie erheblichen Sachschaden und entkamen anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen Montagabend, 19:00 Uhr, und Dienstagvormittag, 10:30 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zum Garten eines Einfamilienhauses in der Nordhusener Straße. Zunächst versuchten sie erfolglos, eine Tür aufzuhebeln. Anschließend schlugen sie die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so ins Gebäude.

Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke. Ob sie dabei auch Diebesgut an sich nahmen, ist derzeit noch unklar. Nach der Tat flüchteten sie unerkannt vom Grundstück.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum in Tatortnähe bemerkt hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 940 oder per E-Mail an Heide.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell