POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Eigentümer

Wer erkennt sein Smartphone?

Darmstadt (ots)

Bereits im Januar 2025 fanden Ermittler bei der Durchsuchung eines 25-Jährigen mehrere Smartphones, von denen nachweislich eines als gestohlen gemeldet war. Dieses war einem jungen Ober-Ramstädter bei der Fahrt im H-Bus entwendet worden, konnte ihm aber noch am selben Tag zugeordnet werden. Bei einem weiteren Smartphone gehen die Beamten ebenfalls davon aus, dass es aus einer Straftat stammen könnte, weshalb sie nun den rechtmäßigen Eigentümer suchen. Das Samsung Galaxy S23 in der Farbe Rosa stellten sie am Montagabend (27.1.) am Luisenplatz sicher.

Wer erkennt das Smartphone wieder oder hat Hinweise zu seinem Eigentümer? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 35 zu melden.

