Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Angelbachtal (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am späten Freitagnachmittag in gleich zwei Einfamilienhäuser in der Sportplatzstraße in Angelbachtal ein und entwendeten dort unter anderem Schmuck. In einem der Objekte wurde der Täter offenbar bei der Tatausführung gestört und ergriff die Flucht. Ein Hinweisgeber hatte im Tatzeitraum auf der Straße ein verdächtiges Fahrzeug mit auswärtigen Kennzeichen festgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder dem gesuchten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 beim Hinweistelefon des Kriminaldauerdienstes zu melden.

