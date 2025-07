Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Betrüger gibt sich als PayPal-Mitarbeiter aus

Bergisch Gladbach (ots)

Ein Betrüger hat sich am Telefon gegenüber einem Mann aus Bergisch Gladbach als Mitarbeiter von PayPal ausgegeben. Der Bergisch Gladbacher kann sich bei seiner Lebensgefährtin bedanken, dass ihm kein größerer finanzieller Schaden entstanden ist.

Gestern (29.07.) hat ein 69-jähriger Mann aus Heidkamp die Polizei verständigt. Er gab an, dass ihn in den vergangenen Wochen mehrfach ein unbekannter Mann angerufen hat, der sich als Mitarbeiter von PayPal ausgegeben hat. Der unbekannte Täter bat dem 69-Jährigen Hilfe an, weil angeblich dessen PayPal-Konto gehackt wurde. Er verlangte dafür einen dreistelligen Betrag, die ihm der Bergisch Gladbacher gestern über PayPal überwies. Im weiteren Verlauf des Telefonats brachte ihn der Betrüger dazu, mehrere tausend Euro auf ein Konto zu überweisen und ihm auch sämtliche personenbezogene Daten zu nennen. Die Lebensgefährtin des Bergisch Gladbachers bekam das Gespräch mit und brachte den 69-Jährigen dazu, die Polizei zu informieren.

Der Bergisch Gladbacher konnte die Überweisungen auf das fremde Konto rückgängig machen. Eine Stornierung des auf PayPal gezahlten dreistelligen Betrags war zunächst technisch nicht möglich.

Die Polizei Rhein-Berg warnt nochmals eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Seien Sie misstrauisch bei geforderten Überweisungen auf fremde Konten und geben Sie keine persönlichen Informationen am Telefon preis!

Sollten Sie den Verdacht haben, dass Betrüger am Telefon sind, beenden Sie das Gespräch unverzüglich. Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, wenden Sie sich auch gerne an unsere Experten und Expertinnen der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell