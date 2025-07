POL-RBK: Rösrath - Unbekannte beschmieren Schulgebäude mit Graffiti

Odenthal (ots) - Am gestrigen Montag (28.07.) meldete sich ein 37-jähriger Odenthaler gegen 23:20 Uhr telefonisch bei der Polizei und gab an, er sei rückwärts beim Einparken in einen anderen Pkw gefahren. Als die Polizisten wenig später am Unfallort im Ortsteil Küchenberg eintrafen, befand sich der Unfallverursacher am rechten Fahrbahnrand an seinem beschädigten ...

mehr