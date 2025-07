Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - 37-Jähriger unter Drogeneinfluss verursacht Unfall beim Einparken

Odenthal (ots)

Am gestrigen Montag (28.07.) meldete sich ein 37-jähriger Odenthaler gegen 23:20 Uhr telefonisch bei der Polizei und gab an, er sei rückwärts beim Einparken in einen anderen Pkw gefahren. Als die Polizisten wenig später am Unfallort im Ortsteil Küchenberg eintrafen, befand sich der Unfallverursacher am rechten Fahrbahnrand an seinem beschädigten Pkw.

Der Nissan des Odenthalers sowie der dahinter befindliche BMW wiesen Beschädigungen auf. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten diverse Auffälligkeiten bei dem Odenthaler wahr und führten daraufhin einen freiwilligen Drogenvortest durch. Dieser verlief positiv auf Kokain. Der 37-Jährige erklärte sich mit einer Blutprobenentnahme einverstanden und wurde hierfür zur Polizeiwache Bergisch Gladbach verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er diese wieder verlassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell