Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Unfall - Fahrer verliert zwei Finger

Erfurt (ots)

Am Freitagabend kam es in Erfurt an der Kreuzung Wilhelm-Wolff-Straße / Am Herrenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt und verlor zwei Finger seiner linken Hand. Gegen 18:00 Uhr hielt eine 62-jährige Toyota-Fahrerin zunächst ordnungsgemäß an der für sie rot zeigenden Ampel an. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr sie während der Rotphase in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten PKW. Der 30-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Beide Fahrer mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 35.000 Euro. (DD)

