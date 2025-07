Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe ziehen durch Sömmerda

Sömmerda (ots)

Am Freitag bemerkten gleich mehrere Sömmerdaer Bürger, dass bei ihnen in den vergangenen Tagen eingebrochen wurde. Zum einen brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage in der Offenhainer Straße ein und entwendeten Gartenutensilien und alkoholische Getränke. Zum anderen entwendeten bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus einem Keller in der Albert-Schweitzer-Straße. Der Gesamtwert der entwendeten Güter beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Zu beiden Sachverhalten nahm die Polizei Ermittlungen zu den Tätern und dem erlangten Beutegut auf. (LM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell