Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Radladers

Bockhorn (ots)

Am Mittwoch, um 11.36 Uhr, gerät ein in Benutzung befindlicher Radlader in der Bockhorner Straße (B437) Höhe Bockhorn in Vollbrand. Der Fahrzeugführer musste aufgrund einer möglichen Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus verbracht werden. Die örtliche Feuerwehr löschte den Brand. Am Radlader entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ursache für den Brand ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell