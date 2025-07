Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Pkw in der Bismarckstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 09.07.2025 gegen 03:00 Uhr geriet ein auf einem Parkplatz in der Bismarckstraße abgesteller Pkw in Brand, durch welchen auch nebenstehende Fahrzeuge beschädigt wurden. Durch den Einsatz der Feuerwehr Wilhelmshaven konnte der Brand gelöscht und damit eine Ausbreitung verhindert werden. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

