Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der B 210 in Schortens - Wer kann Angaben zu dem Unfallhergang angeben?

Schortens (ots)

Die Polizei Schortens sucht Zeugen, die Angaben zum Hergang eines Unfalls machen können, der sich am heutigen Vormittag gegen 11:30 Uhr auf der B 210 in Schortens ereignete. Nach bisherigen Zeugenaussagen befuhr der Fahrer eines Pkw der Marke Audi mit spanischem Kennzeichen die B 210 und beabsichtigte, in Höhe der Abfahrt Schortens in Fahrtrichtung Jever auf den Bohlswarfer Weg abzubiegen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzleitplanke. Die beide Insassen flüchteten anschließend fußläufig über die B 210. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen waren jedoch erfolgreich und konnten den Fluchtversuch unterbinden: Einsatzkräfte der Polizei konnten die beiden männlichen Insassen im Nahbereich stellen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Schortens bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04461 9849330 bei der Polizei in Schortens zu melden. Die B 210 war für Räumungs- und Löscharbeiten zeitweise gesperrt, da der verunfallte Pkw im Bereich des Motors Feuer fing, das von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. An der Schutzplanke entstand erheblicher Sachschaden.

