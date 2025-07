Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstähle und Sachbeschädigungen auf Baustellen in Zetel - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

In der Zeit vom 03.07.2025 bis 07.07.2025 kam es auf den Baustellen im Bereich Zetel/Blauhand zu mehreren Diebstählen und Sachbeschädigungen. So wurde unter anderem ein Anhänger mit einer mobilen Toilette entwendet. Besonders gravierend war die Sachbeschädigung an einer sogenannten Raupe. Hier kam es zu derart starken Beschädigungen durch Unbekannte, dass das Fahrzeug nicht mehr repariert werden kann. Die Schadenssumme liegt hier im sechsstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell