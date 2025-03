POL-PDMT: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten, Gemarkung Diez, B54/L318

Rennerod (ots) - Rennerod. Am Samstag, dem 08.03.2025, gegen 10:10 Uhr, wurde der Polizei in Westerburg ein illegaler Schrottsammler in Rennerod gemeldet. Das Fahrzeug konnte in der Bergstraße kontrolliert werden. Dieses hatte diversen Metallschrott, sowie Elektrogeräte geladen, für welche kein Eigentumsnachweis erbracht werden konnte. Geschädigte, denen Metallschrott oder Elektrogeräte entwendet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg (02663 ...

