Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verursacher flüchtet!

Montabaur (ots)

Am Freitag, den 07.03.2025, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße in Montabaur in Höhe der Bäckerei "Nink's Backstube" ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw (vermutlich schwarzer Volvo, älteres Baujahr) und einem Fahrrad. Hierbei soll ein Pkw das Fahrrad beim Überholen von der Fahrbahn nach rechts auf den Bürgersteig abgedrängt haben, wodurch die Fahrradfahrerin stürzte. Durch den Sturz wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Im Anschluss entfernte sich der Pkw unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Pkw und / oder dem bislang unbekannten Fahrzeugführer zur Tatzeit geben können, werden gebeten, sich schriftlich oder telefonisch bei der hiesigen Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell