POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Nacht von Mittwoch (05.03.2025) auf Donnerstag (06.03.2025) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter alle vier Reifen eines blauen Peugeot in der Stätzlinger Straße. Im Zeitraum von 18.50 Uhr bis 08.30 Uhr am nächsten Morgen bockten der oder die Täter das Auto auf vier Steine auf und demontierten die Reifen. Das Auto gehörte zu dem Autohaus. Insgesamt entstand ein ...

