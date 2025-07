Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in ehemalige Kfz-Werkstatt

Wangerland/Hooksiel (ots)

In dem Zeitraum vom Montag, 30.06.2025 bis Dienstag, 08.07.2025, brachen bislang unbekannte Personen in eine nicht mehr im Betrieb befindliche Kfz-Werkstatt im Schmidtshörn ein und entwendeten dort gelagerte Werkzeuge. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

