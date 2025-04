Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht flüchtigen PKW nach Unfall mit verletztem Kind in Hilchenbach - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Mittwoch (02.04.2025) ist eine 13-Jährige Schülerin in Hilchenbach von einem bislang unbekannten PKW angefahren worden.

Gegen 13:00 Uhr wollte die Schülerin einen Zebrastreifen an der Rothenberger Straße überqueren. Nachdem ein heranfahrender, weißer SUV am Zebrastreifen stoppte, ging sie los. In diesem Moment setzte der PKW wieder zur Fahrt an. Dabei streifte er die 13-Jährige am Knie und fuhr ihr über den Fuß.

Der SUV fuhr weiter und flüchtete in Richtung Brachthausen.

Der Fahrer des weißen SUV wird laut Zeugenaussage auf ca. 40-50 Jahre geschätzt.

Hinweise zum Verursacherahrzeug und zum Fahrer nimmt das Verkehrskommissariat Kreuztal unter 02732/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell