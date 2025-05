Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Ühlingen-Birkendorf: Gestohlenes Auto abgebrannt - Zeugensuche

Am Sonntagmorgen, 25.05.2025 in der Zeit von ca. 5 Uhr bis 6 Uhr soll im Bereich Küssaberg, Lauchringen, Krenkingen und Ühlingen ein grüner Range Rover mit französischer Zulassung unterwegs gewesen sein. Nach bisherigen Ermittlungen soll es sich dabei um ein gestohlenes Fahrzeug handeln. Dieses Fahrzeug wurde gegen 6 Uhr im Wald bei Ühlingen-Birkendorf, Ortsteil Riedersteg, vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die am Sonntagmorgen das Fahrzeug gesehen haben oder Verdächtiges rund um Riedersteg festgestellt haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen unter 07741 8316 0 zu den Bürozeiten entgegen. Rund um die Uhr ist der Kriminaldauerdienst unter 07761 934 500 zu erreichen. CE

