Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Betrug mit wertlosem Goldschmuck

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.05.2025, gegen 11 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Tullastraße in Bad Säckingen zu einem Betrug mit angeblich wertvollem Goldschmuck. Unter Vortäuschen einer Notlage bot ein bislang unbekannter Täter dem 21-jährigen Geschädigte zwei vermeintlich hochpreisige Goldringe und eine Goldkette im Wert von angeblich über 5.000 Euro zu einem günstigeren Preis an. Da der Geschädigte nur knapp 200 EURO Bargeld hatte, bekam er lediglich die beiden Ringe. Als der Geschädigte die erworbenen Ringe bei einem Juwelier schätzen ließ, wurde er auf den Betrug aufmerksam, da die Ringe wertlos waren. Der unbekannte Tatverdächtige kann nur vage beschrieben werden. Er soll englisch gesprochen haben und hatte einen mittellangen Bart und schwarze Haare. Außerdem sei er mit einem schwarzen BMW mit Memminger Kennzeichen auf dem Parkplatz gewesen. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die weitere Hinweise zum Schmuckverkäufer oder dem Fahrzeug geben können. CE

