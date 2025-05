Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen/Liel: Farbschmierereien an Mauer von Pfarrhaus - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 23.05.2025, 16.00 Uhr bis Samstag, 24.05.2025, 18.00 Uhr, sprühte eine unbekannte Täterschaft mehrere größere Schriftzüge an eine Mauer eines Pfarrhauses in Liel in der Kirchstraße. Wie erst jetzt bekannt wurde, wird der entstandene Sachschaden auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu der unbekannten Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell