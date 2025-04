Feuerwehr München

FW-M: Pkw hochgehoben und abgelöscht (Moosach)

München (ots)

Freitag, 18. April 2025, 13.17 Uhr

Leipziger Straße

Beim Löschen eines Pkw-Brand ist die Kreativität der Einsatzkräfte gefragt gewesen. Die Batterien eines Elektrofahrzeuges haben gebrannt.

Die Einsatzzentrale wurde über den Notruf 112 über einen rauchenden Pkw an einer Ladesäule in der Leipziger Straße informiert. Daraufhin wurde ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie die Freiwillige Feuerwehr alarmiert.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle konnten die Feuerwehrleute eine Rauchentwicklung feststellen, Flammen waren aber nicht zu sehen. Daraufhin wurde von der Einsatzleiterin versucht, einen Abtransport durch den Fahrzeughersteller zu organisieren. Allerdings kam es im weiteren Verlauf zur Änderung der Situation. Plötzlich schlugen Flammen links und rechts aus dem Fahrzeug. Daraufhin wurde ein Löschangriff mit zwei C-Rohren eingeleitet. Ein inzwischen an der Einsatzstelle eingetroffener Abschleppwagen hob den BMW mit seinem Kran an. Die Feuerwehrleute kühlten das Fahrzeug, während die einzelnen Batteriemodule nach und nach ausbrannten und verhinderten so ein Übergreifen der Flammen auf das komplette Fahrzeug.

Nach einer ausreichenden Kühlung wurde der BMW auf den Abschlepper verladen und abgeschleppt. Der Sachschaden am Fahrzeug kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

